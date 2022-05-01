مؤلف مسلسل «الكبير أوى»: أحمد مكى فنان مميز فى الكوميديا.. وكواليس التصوير غلب عليها المرح والفكاهة

حقق الفنان أحمد مكى نجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى»، الذى يعود به للجمهور بعد غياب 7 سنوات، إذ لقى العمل ردود فعل إيجابية منذ انطلاق عرض أولى حلقاته فى الموسم الرمضانى المنصرم.

وعبَّر مصطفى صقر، مؤلف مسلسل «الكبير أوى 6»، عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور عن العمل الدرامى قائلاً: «سعيد بتفاعل الجمهور مع الشخصيات، فكان هدفى الأساسى من المسلسل ألا يشعر الجمهور بالفارق بين الجزأين الخامس والسادس، وتقديم الموضوع بسلاسة شديدة للمشاهد، وسد فجوة الـ6 سنوات من خلال توصيل شعور جديد دون الاعتماد على أى خلفيات سابقة للشخصيات الأساسية للمسلسل».

وأضاف «صقر» لـ«الوطن»: «نحن لم نخترع مسلسلاً جديداً، وكان هذا تحدياً أكبر بالنسبة لنا، وبدأت بكتابة المسلسل منذ فترة طويلة بطريقة تتماشى مع 2022، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من النجوم الشباب خلال أحداث المسلسل، لذلك كنت أحتاج لطرح أفكار جديدة ومتنوعة تتناسب مع المسلسل».

وعن ذكر اسم شخصية «هدية» التى قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم فى الحلقة الأولى من المسلسل، قال: «كان لا بد من التنويه بالشخصية، خاصة أن الجمهور متعلق بها خلال الأجزاء السابقة، دنيا شخصية كوميدية متميزة، ويبحث الجمهور عن مسلسلها كل عام فى رمضان، ولكن شخصية هدية انتهت من الأحداث منذ الجزء الماضى، وليس على دنيا لوم باعتذارها، فطبيعة الدراما تتغير، وهى فنانة كبيرة، ومن حقها اختيار المناسب لها».

ويتجدد تعاون المؤلف مصطفى صقر مع المخرج أحمد الجندى، ووصف الأخير بـ«المخرج المتمكن» قائلاً: «على المستوى الشخصى نحن أصدقاء، وعلى المستوى المهنى هو مخرج مميز، ويستطيع أن يخرج من الفنانين أفضل ما لديهم، فقد عملت معه منذ قدمنا معاً فيلم «طير انت»، وتوالت النجاحات بيننا، فهو لديه حس كوميدى واضح فى كل أعماله الدرامية، كما أن الفنان أحمد مكى مميز فى الكوميديا».

وعن أسباب توقف التصوير أكثر من مرة، قال مؤلف «الكبير أوى»: «توقف التصوير أكثر من مرة لعدة أسباب، منها إصابة عدد من النجوم بكورونا، وتغيير «لوكيشن» التصوير بسبب اعتماد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، فهذا مجهود كبير على فريق العمل والمخرج».

وتابع مصطفى صقر حديثه قائلاً: «كواليس العمل يغلب عليها جو من المرح والفكاهة، سواء من مكى أو محمد سلام، وهشام إسماعيل، فالكل يعمل فى أجواء مشوّقة، جعلت الفنانين لم يشعروا بالغياب منذ سنوات، وهذا ما ظهر على الشاشة خلال العرض الحالى، فالكبير أوى يعتبر منزلنا الكبير الذى يجمعنا، وفريق العمل بأكمله دخل فى أجواء التصوير دون الشعور بأى غُربة».

وتابع حديثه: «ما أعجبنى هو ملاحظة الجمهور لتطور الشخصيات الدرامية، خاصة أن المنافسة فى موسم رمضان قوية، حيث يتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية، التى تتنوع ما بين الدراما والكوميديا والأكشن وغيرها من التيمات الأخرى»، مشيراً إلى «جهود الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية بشأن تحمسها لإنتاج عدد كبير من الأعمال، وتقديم وجبة درامية كوميدية مهمة ومتنوعة للمشاهدين».

مسلسل «الكبير أوى 6» من بطولة أحمد مكى، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وليلى عز العرب وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإنتاج «سينرجى»، وإخراج أحمد الجندى.