كلاكيت ثاني مرة.. روجينا ورؤوف عبدالعزيز يخوضان سباق رمضان 2023 بـ«ستهم»

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «انحراف»، قررت الفنانة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، التعاون في رمضان المقبل 2023، بمسلسل «ستهم»، تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن.

روجينا تعلن استعداداها لمسلسل ستهم رمضان 2023

وأعلنت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المسلسل من داخل الحرم المكي، إذ تؤدي خلال الفترة الحالية، مناسك العمرة، وعلقت على بوستر المسلسل، قائلة: «الحمد والشكر لله.. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل «ستهم» رمضان 2023، ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح.. رائعة المؤلف ناصرعبدالرحمن.. للمخرج رؤوف عبدالعزيز».

مسلسل انحراف يحقق نجاحا كبيرا

كان مسلسل «انحراف» بطولة النجمة روجنيا، المخرج رؤوف عبد العزيز، حقق خلال سباق رمضان 2022، نجاحا كبيرا، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد أن قدم وجبة دسمة من الاثارة والغموض ببصمة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي استطاع أن يوظف العمل الدرامي والسيناريو المكتوب بشكل مختلف للدراما الاجتماعية المليئة بالغموض منذ بداية الحلقات وحتى نهايتها بإبداع الصورة والألوان وتوظيف قدرات الفنانين بشكل متفرد يدفع إلى متابعة العمل حتى نهايته.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل «انحراف» كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.