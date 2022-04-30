روجينا تكشف شخصية حور الحقيقة بالحلقة الأخيرة من انحراف: مريضة نفسية

أسدل الستار على مسلسل انحراف، بطولة روجينا، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد عرض 29 حلقة تزايدت في كل منها جرعة التشويق والإثارة عن الأخرى، حيث حملت حلقة اليوم العديد من المفاجآت الصادمة للمشاهدين حول شخصية حور، التي قدمتها النجمة روجينا، وكيف حولت حور إلى شخصية قاتلة؟

روجينا تقدم شخصية حور فى مسلسل انحراف

بدأت حلقة اليوم باستمرار حور التي تجسدت شخصيتها روجينا، في بسرد تفاصيل قصة حبها مع طبيبها النفسي إياد الذي يقدمه باسم مغنية، الذي صدمها في البداية بأنه لا يحبها، ولكن بعد تدهور حالتها الصحية وضح لها السبب في ذلك هو أن ضميره المهني لا يسمح له بأن يكون وبينه وبين المريضة التي تتلقى العلاج على يديه قصة حب.

غادة عادل في مسلسل انحراف

وكشفت حلقة اليوم أن شخصية حور التي تقدمها روجينا، هي دور النجمة غادة عادل، التي كانت مريضة نفسيا وكانت تتواجد معها في نفس مستشفى الأمراض العقلية التي تتلقى فيها العلاج، وكانت تخاف من كل شيء وتعتقد أن الكل يريد أن يقتلها ولكنها كانت تحبها، واعترف لها أن لديها دهب ومال كثير، وقامت بإخفائه في مكان ما، وأخبرت روجينا به، ولكن بعد أيام توفيت حور الحقيقية التي تقدم دورها غادة عادل، وخرجت روجينا من المستشفى بعدما انتهى علاجها.

وقررت وسام «روجينا»، أن تذهب للمكان الذي أخبرتها به حور الحقيقة «غادة عادل»، وبالفعل وجدت في المكان ذهب ومال كثير، وقامت بتزور شهادة طبيبة نفسية، واشترت أكثر من شهادة دكتوراة فخرية، وأصحبت طبيبة نفسية مشهورة.