مصرع 3 أشخاص في حريق بعزبة المغاربة بمطروح.. «كانوا بيحضروا الفطار»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر نشوب حريق في منزل بعزبة المغاربة بمدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى إطفاء الحريق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل الجثث لمستشفى مطروح العام

وانتقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحريق إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى مطروح العام، وهم علي فوزي السعيد 18 سنة، وهناء فوزي السعيد 15 سنة شقيقته، وناهد محمد حمودة 55 سنة، كما انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحريق، وجاري الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب وقوع الحريق وملابسات.

التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة

وجرى التحفظ على الجثث الثلاثة بثلاجة الموتى بمستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة والتى تولت التحقيق.

وتشير التحريات الأولية إلى نشوب الحريق بسبب انفجار إسطوانة أنبوبة بوتوجاز خلال تحضير طعام الإفطار بالمنزل، مما أدى إلى إشتعال النيران بالمطبخ وببعض محتويات المنزل ووفاة 3 أشخاص.