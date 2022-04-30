السيطرة على حريق هائل في مخزن مواد غذائية بالمنوفية دون إصابات

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق نشب في مخزن مواد غذائية بدائرة مركز أشمون، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي

وبالانتقال والفحص، تبين أن مخزن المواد الغذائية ملك أحد المواطنين، وبسؤاله عن أسباب الحريق رجح أن يكون قد نشب فيه النيران بسبب وقوع ماس كهربائى.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وانتقلت جهات التحقيق لمعاينة مكان الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم حول الحادث.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في مخزن مواد غذائية بدائرة المركز، حيث جرى الدفع بسبارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق ومنع انتشاره دون وقوع خسائر في الأرواح.

إصابة سيدة بجروح وكسور في حادث تصادم

وعلى صعيد آخر، أصيبت سيدة إثر اصطدام تروسيكل بها بإحد قرى مركز بركة السبع، ونُقلت المصابة إلى المستشفى، وتبين وجود إصابات بها بجروح وكدمات وكسر، وضُبط سائق التروسيكل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات اللازمة.