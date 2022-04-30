خسائر حريق شبين القناطر تتجاوز 7 ملايين جنيه وتعويضات للمضارين

انتهت لجنة من مجلس مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية والتضامن الاجتماعي ومديرية الأمن من حصر الخسائر الناجمة عن حريق اندلع في عدة محلات بمنطقة «الشهيد إمام الوكيل» بمدينة شبين القناطر، اليوم السبت، حيث بلغت الخسائر المبدئية للحريق حوالي 7 ملايين جنيه، فيما لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

معاينة موقع حريق شبين القناطر

انتقلت لجنة من الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لمعاينة الحريق، الذي يُرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، بدأ من محلات للملابس، وطالت النيران عدداً من المحلات المجاورة، حيث تم حصر 8 حالات متضررة، كما امتد الحريق إلى شقتين أعلى المحلات.

كما تبين أن الحريق أسفر عن احتراق محلات للملابس والعبايات وتجهيزات العرائس وبقالة مواد غذائية ومنظفات وهدايا وخردوات ومقلة، ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

تعويضات للحالات المتضررة

وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة، فيما قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة إغاثة لحصر المحلات المتضررة، وصرف تعويض 10 آلاف جنيه لكل حالة متضررة بعد الانتهاء من المحضر النهائي للشرطة حول الحريق.

وشهدت منطقة «الشهيد إمام الوكيل» بشبين القناطر حريقاً في عدد من المحلات المجاورة، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الموقف قبل امتداد الحريق للمناطق والمحلات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.