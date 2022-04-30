رئيس التحرير

محمود مسلم

اتهام قدري الزيات بالتحرش في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29

كتب:

بسمة شطا
09:49 م | السبت 30 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود على قناة cbc، وشهدت مفاجآت، وهنا تعرف على ملخص تطورات مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29.

بدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29 بمشهد استدعاء مكتب المسيري زيدان، للموظفة التي كان قد جرى فصلها من المكتب لأنها على علاقة بشريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، للتحقيق معها بعدما أقامت قضية ضد المكتب.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29

وبالفعل جلس معها زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين وآدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، لسماع أقوالها، وفجرت مفاجأة بأنها ادعت أنه جرى فصلها من المكتب لأنها تعرضت للتحرش من قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين وعندما أخبرت مديرة المكتب فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك قامت بفصلها.

إصابة محمد شاهين بصدمة

أخبر زين، قدري الزيات، بما حدث، مما أصابه بحالة من الصدمة لأنه كان يحبها ويريد الزواج منها، وظل في حالة من الصدمة، وحاول زين أن يقف بجانبه ليمر من هذه الأزمة.

اقرأ المزيد:

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27.. الاعتداء على أحمد داود بسبب فتاة

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28.. تارا عماد وجها لوجه مع والدها

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة
بقلم بسمة شطا