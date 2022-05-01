مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة.. أسماء جلال تعترف بحبها لآسر

تطورت الأحداث بشكل كبير، على صعيد الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي، التي جرى إذاعتها منذ قليل، على شاشة قناة cbc، وهنا نعرض ملخص تطورات مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة.

تضمن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة، اكتشاف فريدة المسيري التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، لمحاولة زين ثابت، التخلص من نوح المحامي الجديد، الذي دخل شريك مع فريدة في المكتب.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة

بالفعل ذهبت فريدة الى زين، واحتدت معه في الكلام، وانفعلت عليه، وبعد ذلك ظهرت حبيبة زين ثابت التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال، وكان لها جلسة مع كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وكشفت الأخيرة للأولى، بأنها كانت تحبها، لكنها الآن لا تحبها، بسبب أنها تشعر بأنها تتلاعب بزين.

أسماء جلال تعترف بحبها

لكن اعترفت غادة حبيبة زين ثابت، بأنها تحبه، لكنه لم يعد يحبها، فنصحتها كاميليا بأن تثبت له بأنه أهم لها من عملها، وبالفعل ذهبت غادة إلى آدم، وأعطته ملف يتمكن من خلاله زين أن يتخلص من نوح، ولكن عندما ذهب به آدم إلى زين، رفضه وأخبره أنه لا يثق في غادة إطلاقا.