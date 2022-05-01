عاجل.. الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لإعداد جمهورية جديدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا تصالح أو تفاوض أو اعتراف بمن خربوا البلاد، وعاثوا فيها فسادا، وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي، ولا عودة لما مضى، ولا خطوة واحدة للوراء، ونعلم جيدًا أن جيوب الردة كثيرة، لكننا على يقين بأن إرادة الشعب هي التي ستنتصر.

تشكيل لجنة في أيام معدودات

وأوضح «سعيد»، في مؤتمر صحفي، عرضته فضائية «إكسترا نيوز»، أن التاريخ لا خير فيه إذا كان سيعيد نفسه، والمستقبل لا أفق فيه إن كان من صنعه أو يريد صنعه، واقفًا في نفس المكان، ويريد العودة للوراء، وإعمالًا للتدابير الاستثنائية، نعلن تشكيل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف أيام معدوادت لأن القضايا والاختيارات واضحة، على أن تشكل هيئتان داخل اللجنة العليا إحداها للحوار.