يستعد المقيمون في تونس للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولهذا كان البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس أحد الموضوعات التي تصدرت محركات البحث في العالمين العربي والإسلامي، حيث لا يتبقى إلا يوم واحد في شهر رمضان الكريم، في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا والذي يحمل عيد الفطر فيه طقوسه الخاصة.

وستكون صلاة العيد بعد نحو 15 دقيقة من شروق الشمس في تونس، وقد استعدت السلطات بجميع المساجد والساحات لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك، والذي يأتي وللعام الثالث على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس

وسيكون يوم الإثنين المقبل 2 مايو هو الأول من شهر شوال في تونس فلكيا والأحد هو المتممم لشهر رمضان الكريم، وبناء على نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس سيكون الساعة 05:40 صباحا بتوقيت تونس العاصمة.

وتتراوح مواعيد صلاة عيد الفطر في تونس في حدود هذا الموعد أقل أو أكثر بدقائق معدودة، على سبيل المثال فإن سيدي بوسعيد ستشهد أول صلاة لعيد الفطر وذلك الساعة 05:32 وكذلك منطقة غاز الملح، وستكون منطقة قبلي آخر منطقة تجري فيها الصلاة وذلك الساعة 05:45 صباحا.

تعذر رؤية هلال شهر شوال في تونس

وكانت لجنة رؤية الهلال في تونس أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال، ما يعني أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن يوم الإثنين هول غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما صرح مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تبادل التهنئة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما عصر اليوم، حيث إن عيد الفطر المبارك في قطر سيكون أيضا يوم الإثنين مع تعثر رؤية هلال شهر شوال هناك.