سمير مرقص: تهديد وترويع المصريين أسقط شرعية مرسي في 2012

روى المفكر السياسي سمير مرقص، الذي عمل مساعدا للرئيس في ملف التحول الديمقراطي، في عهد حكم الإخوان 2012، خلال الحلقة 30 من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الكثير من الكواليس، التي عاصرها خلال تواجده في القصر الرئاسي بحكم منصبه آنذاك.

لقاء القوى السياسية

قال «مرقص»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الاخوان عملت بطريقة المناورة، لحين الحصول على كل أهدافها، سواء عضوية البرلمان أو الدستور والرئاسة، موضحًا أنه بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الإخوان، كان هناك لقاء للقوى السياسية في أحد الفنادق، وكان خلال هذا اللقاء، يوجد وسيطا بين رموز الحركة الوطنية ورئاسة الجمهورية.

وأضاف مرقص، أنّه فوجيء برسالة في هذا الاجتماع، بضرورة قبول الإعلان الدستوري أو ستكون «الدماء للركب»، لدرجة أن بعض الحاضرين شعروا باستنفار تجاه هذه الكلمة، ولم يبق لحظة بعدها في الاجتماع، موضحًا أن عبارة الدم للركب تعكس تهديد وترهيب وتخويف، في لحظة تاريخية.

استخدام العنف واشهار السلاح

تابع: عندما وجه محمد مرسي وهو من المفترض رئيسا للدولة، تحذيرًا للمصريين باستخدام العنف، وإشهار السلاح ضدهم، فهذا إعلان أنه في خندق، وباقي المصريين في خندق آخر، وبهذا الأمر، فإنه على المستوى العملي أسقط محمد مرسي الشرعية عنه.

واستكمل المفكر السياسي، سمير مرقص، أنّ جماعة الإخوان لم يتعاملوا خلال فترة حكمهم مع الفريق الرئاسي بشكل جاد، سواء على مستوى المساعدين أو المستشارين، وفي الحقيقة أن الفريق الرئاسي لم يُكلف بأي شيء.