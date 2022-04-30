«تمرد» تشيد بالدور التاريخي لـ«الوطن»: فتحت أبوابها لنا ولم تخش تهديد الإخوان

اشاد مؤسسو حركة تمرد بالدور الكبير لجريدة «الوطن»، خلال فترة الـ10 سنوات الماضية، منذ تأسيسها في عام 2012، وتحديدًا في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ووقوفها أمام جماعة الإرهاب دون أن يخشى صحفيوها تهديدات الإخوان المستمرة التي تحاول النيل من أقلامهم وقصفها.

الوطن داعمة لحركة تمرد

وكشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أحد مؤسسي حركة تمرد، عن كواليس استضافة جريدة «الوطن» لمؤتمر تمرد صبيحة يوم 3 يوليو 2013، ودور الجريدة الكبيرة في تلك الفترة، قائلًا: «كان ضررويًا عقد مؤتمر، بعد 3 أيام من اندلاع ثورة 30 يونيو، مع وجود الملايين في الشوارع، وكان لدى الحركة شعور بالخطر وقلق من شعور الناس بفقدان الأمل وعدم النزول للشارع».

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الوطن»: "في ليلة 3 يوليو كنت أنا وزملائي من مؤسسي تمرد في اجتماع تشاوري لدراسة الموقف، وكانت رؤيتنا أنه لا بُد من عقد مؤتمر صحفي عاجل، نعلن فيه خطتنا لتحركاتنا المقبلة، وتشجيع المواطنين على استمرار الحشد، حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك».

وتابع عضو مجلس النواب أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت كان أمرًا مهمًا، خصوصًا أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات، في ميدان رابعة العدوية «الشهيد هشام بركات حاليًا» وميدان النهضة «ميدان ساطع النعماني حاليًا».

مؤتمر تمرد في الوطن

واستكمل: جريدة الوطن كانت داعمة لحركة تمرد، ومن أوائل الصحف التي نشرت عن الحركة منذ تأسيسها، وكانت تحجز مساحات في صفحتها الأولى لمؤتمراتنا، فتحدثت مع الكاتب الصحفى محمود مسلم، وكان مديرًا لتحرير الوطن آنذاك، في اتصال هاتفي، وأبلغته بوجود مشكلة في إيجاد مكان لعقد مؤتمر صحفي للحركة، وشرحت له رؤيتنا كاملة، وطلبت منه توفير قاعة في نقابة الصحفيين لعقد مؤتمرنا.

وأوضح: «كان رد الكاتب محمود مسلم مباشرًا، وقالي لي: ليه كل الكلام ده، جريدة الوطن مكانكم وتقدروا تعملوا المؤتمر عندنا، وكمان لا تشغلوا بالكم بدعوة وسائل الإعلام، عارف إنكم مشغولين بأمور أخرى، وهخلي الزملاء الصحفيين في الجريدة يتواصلوا مع زملائهم، وبكرة تكونوا موجودين لعقد المؤتمر، وهنفضي القاعة اللي عايزينها، ونحن لا نتدخل في الرسالة الإعلامية التي ستعلنونها، ده مكانكم وده الدور الذي تقوم به جريدة الوطن لخدمة هذه الثورة الشعبية العظيمة، وبالفعل ذهبنا إلى الجريدة صباح 3 يوليو 2013».