كواليس مؤتمر تمرد في مقر «الوطن» يوم 3 يوليو: إعلان سقوط شرعية مرسي

استعرضت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3، بطولة النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، أحداث يوم 3 يوليو 2013، وهو يوم إعلان خارطة الطريق، وبداية مؤتمر تمرد الذي عُقد بمقر جريدة «الوطن» صبيحة يوم 3 يوليو.

تمرد في حضن جريدة الوطن

واستهدفت حركة تمرد من خلال المؤتمر، الإعلان عن ثبات المصريين في الشوارع، وتمسكهم بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، رغم الصعوبة التي وجدوها في عقد المؤتمر، في ظل إرهاب الجماعة الإخوانية الذي كانوا يمارسونه تجاه الشعب المصري، إلا أن جريدة الوطن احتضنت المؤتمر ووسائل الإعلام كافة التي حضرت لتغطية المؤتمر رغم التهديدات.

وخرجت قيادات حركة تمرد الشبابية من مؤتمر جريدة الوطن، إلى لقاء الفريق عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- والذي انتهى بمؤتمر الإعلان عن خارطة الطريق.

أهداف خارطة الطريق

وجاءت أهداف خارطة الطريق التي أُعلنت في مؤتمر 3 يوليو 2013، كالتالي:

1. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

2. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، تمهيدًا لتوليه إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد، ومنح رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

4. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات، لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي جرى تعطيله مؤقتًا.

5. مناشدة المحكمة الدستورية العليا بسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

وضع ميثاق شرف إعلامي

6. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

7. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، ليكونوا شركاء في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين، ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

8. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية، وتمثل مختلف التوجهات.

وكعادة الجماعة الإرهابية وتاريخها الذي يحفل بالدم والدمار، قابلت الجماعة الإجراءات التي أعلنت في مؤتمر 3 يوليو والتي عرفت بـ«خارطة الطريق»، بأكبر موجة عنف عرفتها مصر، إذ انتشرت الحرائق وأعمال العنف في الشوارع ضد المواطنين السلميين، وعمليات الاستهداف سواء للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية.