صيغة تكبيرات العيد الصحيحة كاملة.. «الله أكبر كبيرا»

ساعات ويبدأ عيد الفطر المبارك، وتبدأ الفرحة والسرور في الانتشار بالشوارع المصرية، فهي الفترة التي خصها الله عز وجل للفرحة، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير صيغة تكبيرات العيد الصحيحة، إذ أنها تكون الإشارة ببداية عيد الفطر المبارك، إلى جانب كونها واحدة من الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين في خلال الساعات الأخيرة.

صيغة تكبيرات العيد الصحيحة

وقد ذكر الإمام مالك والإمام والشافعي، صيغة تكبيرات العيد الصحيحة، وهي كالآتي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، أما الإمام «أحمد أبن حنبل» والإمام «أبو حنيفة»، فقد ذكروا أن صيغتها الصحيحة هي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وفقا لما قالته دار الإفتاء.

صيغة تكبيرات العيد الصحيحة مكتوبة

واكدت دار الإفتاء في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

صيغة تكبيرات العيد الصحيحة وعددها

وفي حديثها عن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة، أشارت دار الإفتاء إلى عدد التكبيرات في صلاة العيد، والذي اختلف فيه الفقهاء، حيث ورد فيه 3 آراء مختلفة، منها رأي الحنفية وهو أن يكبر المسلم ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.