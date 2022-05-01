صلاة العيد في المساجد الكبرى بشمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وأنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

تخصيص 600 مسجد بشمال سيناء لآداء صلاة العيد

قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء إن المديرية خصصت عدد 600 مسجدًا على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية، مؤكدًا على التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف.

إجراءات احترازية لأداء صلاة العيد بمساجد شمال سيناء

وأشار مدير عام الأوقاف إلى الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقها بعدها بـ 10 دقائق، أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

ومن جهة أخرى قام عمال المساجد والعاملين بالأوقاف، ومتطوعين من الأهالي بالعمل على تنظيف المساجد، وتعبئة خزانات المياه، بمياه جديدة بعد تنظيفها، والعمل على إصلاح مكبرات الصوت بالمساجد، سواء المساجد الجديدة بالقرى أو تلك التي بوسط المدينة، وذلك استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك غدا الإثنين.