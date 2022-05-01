 «حياة كريمة» تتكفل بإطعام 500 أسرة في تكية الرحمن بالجمالية (فيديو)

الخير في مصر لا يقتصر على شهر رمضان الكريم فحسب، بل يمتد طوال العام، مثلما يحدث في «تكية الرحمن» بحي الجمالية في منطقة الدراسة، أحد أشهر أحياء مصر القديمة تاريخيا، والتي يديرها تيسير عبد الرحمن، وتقدم وجبات الطعام الساخنة مجانا طوال العام، وتتضمن الدجاج واللحوم والخضروات والأرز والمخبوزات.

الفرصة لم تضع على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تجوب شوارع المحروسة بحثا عن أبطال جدد تدعمهم وتساندهم وتساعدهم ماديا ومعنويا على تقديم مزيد من الخير للمستحقين، فرصدت من خلال برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «DMC»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، ما يدور داخل تكية الرحمن.

1500 وجبة غداء ساخنة يوميا للمستحقين

وفي حديثة لـ«حياة كريمة»، أوضح تيسير عبد الحميد، مدير تكية الرحمن، أنه يقدم ما يقرب من 1500 وجبة غداء ساخنة يوميا، تتضمن نوعا من البروتين الحيواني سواء اللحوم أو الدجاج، إضافة للخضروات والأرز والخبز، متابعا «نقدم الوجبات لعابر السبيل والمحتاجين من أهل المنطقة وطلاب العلم والمغتربين وكل من يطلب طعاما طوال العام بشكل يومي، وليس في شهر رمضان فقط».

وتابع مدير تكية الرحمن: «إحنا 5 شركاء في الخير، وهدفنا الثواب من الله عزوجل، وبنتحمل جزء كبير جدا من التكلفة، وبعض سكان المنطقة يقدمون الدعم المادي واللوجيستي من مكونات غذائية أو مساعدة في التعبئة والتجهيز، ونعمل منذ 3 سنوات في محبة جيراننا وبشكل متعاون».

وجبات يومية للعمال والمغتربين

وأشار تحسين عبد الحميد، إلى أن هناك العديد من المحيطين لتكية الرحمن يعتمدون على المكان في الحصول على وجبة الغداء بشكل يومي، ومنهم العمال والمغتربين، كما يُرسل الطعام لبعض الأسر الذين يجدون حرجا في الحضور لاستلام الوجبات، وكذلك الطلاب من سكان المحافظات، ونسعى أن تكون الوجبات فندقية بكل تفاصيلها وبشكل متغير حرصا على رضا الناس.

أزمات كورونا.. فاعلو الخير ينقذون الموقف

«أوقات أزمة كورونا تعرضنا لنقص في المخزون هدد استمرارنا، ولكن بدون سابق مقدمات أجد من يتصل بي ويخبرني بتبرعه بكميات كبيرة من السلع الغذائية».. هكذا وصف مدير تكية الرحمن أصعب الأيام التي تعرض لها.

حياة كريمة تدعم إطعام 500 أسرة

وقدمت المبادرة مبلغا ماليا يكفى لإطعام 500 أسرة في تكية الرحمن، إضافة لمنح تحسين عبد الحميد مدير تكية الرحمن ميدالية أبطال حياة كريمة، لدوره وجهوده في التيسير على الناس ومساعدة المحتاجين.