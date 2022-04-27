توزيع 6000 صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في البحر الأحمر

قررت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة قوافل وصل الخير حتى شهر ديسمبر المقبل، حيث كان من المقرر أن تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك، وتواصل القوافل جهودها بمشاركة أكثر من 9000 شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و200 ألف صندوق حماية اجتماعية حتي الآن، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية.

توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية بالبحر الأحمر

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة البحر الأحمر، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أنه جرى توزيع 6000 صندوق حماية اجتماعية بمحافظة البحر الأحمر على الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع شركائهم في التحالف الوطني للعمل المجتمعي والجمعيات الخيرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، ووزعت في جميع المدن بالمحافظة منها مدت رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم وحلايب وشلاتين.

وجرى التوزيع في 24 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح.

توزيع 7000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الوادي الجديد

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة الوادي الجديد، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أنه جرى توزيع 7000 صندوق بجميع مراكز المحافظة، وفي سياق منفصل، أعلنت المبادرة الرئاسية وصول قوافل وصل الخير، وتوزيع 100 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة المنيا، أما في محافظة الشرقية نجحت المؤسسة في توزيع 40 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء المحافظة، أبرزها: «الزقازيق، الحسينية، منيا القمح، الإبراهيمية، ديرب نجم، أبو كبير، أبو حماد، ههيا، فاقوس، أولاد صقر، كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس ومدينة القنايات والعاشر من رمضان»، وغيرها.