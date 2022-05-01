توصيل الغاز الطبيعي لـ90 قرية مستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة سعيها في تحسين جودة حياة المواطن المصري بكافة الطرق المختلفة، في شتى محافظات مصر، إذ تعمل المبادرة على الاهتمام بالجانب الصحي والتعليمي في المحافظات المختلفة.

وتهتم مؤسسة حياة كريمة بتطوير المدارس وتحسين أحوالها، كما نجد القوافل الطبية المنتشرى في قرى مصر توفر العلاج والفحص الطبي للمواطنين وغيره.

حياة كريمة توصل الغاز بـ90 قرية

ومن ضمن ما تقدمه حياة كريمة لضمان حياة تليق بالمواطن المصري، قامت المبادرة بالتعاون مع قطاع البترول، بتوصيل الغاز لـ4 قرى جديدة بمحافظة القليوبية، وهي:

- طحانوب

- نزلة عرب جهينة

- عرب الصوالحة

وقرية محلة سبك بمحافظة المنوفية، وبهذا يرتفع عدد قرى حياة كريمة التي جرى توصيلها بالغاز إلى 90 قرية.

1900 كم شبكات أرضية

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في بيان لها، أنه جاري العمل على توصيل شبكات الغاز إلى 194 قرية أخرى بالمشروع، وجرى بدء العمل مؤخرا في عدد 15 قرية، وهي:

- قرى أبوعياد

- قرية الدهايمة

- قرية كفر المرابعين الشرقية

- كفور الغاب والمحمدية والوسطانى بمحافظة دمياط

- قرى كفر سليمان الور وتل بني تميم

- منشأة الكرام بمحافظة القليوبية

- قرية نادر بمحافظة المنوفية

- قرية نزلة حرز بمحافظة المنيا

- قرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط

- قرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج

يأتي هذا ضمن حرص مؤسسة «حياة كريمة» على توصيل الغاز الطبيعي إلى إجمالي عدد 1451 قرية في المرحلة الأولى، بهدف التخفيف عن المواطنين أعباء اسطوانات الغاز.

وتجرى أعمال مد الغاز الطبيعي تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والتي تقدر بحوالي 16 ألف كم من الشبكات الأرضية، وبناء عليه رفع معدلات التنفيذ، إذ جرى حاليا تنفيذ حوالي 1900 كم شبكات أرضية، ومازال العمل مستمرا على استكمالها.