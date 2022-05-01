مسلم يطرح «مابهتمش» الأغنيه الترويجية لفيلم «فارس»

طرح المطرب مسلم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية فيديو كليب أغنيته الجديده «مابهتمش»، وهي الأغنيه الترويجية لفيلم الأكشن في عيد الفطر «فارس» وهو بطولة النجم أحمد زاهر وإيمان العاصي، وحسين فهمي وصلاح عبدالله وملك زاهر ورنا رئيس، ومن تأليف حسام موسى وإخراج رؤف عبدالعزيز.

كلمات أغنية «مابهتمش» لمسلم

أغنية «مابهتمش» كلمات إبراهيم عبداللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدي سامح، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند» وتقول كلماتها: «ما بهتمش وأنا معاكي بشىء كان عندي قبليكى.. مابهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكى.. مافيش مسافات صحيح بينا لكن جوايا 100 حاجز.. يا أقرب شيء بعيد عني أنا فعلا عاجز.. ملامحى الحزن غيرها وطعم الضحكة أصبح مر وكل دقيقه بخسرها ف بعدي عنك لما بتفر».

طرح البرومو الرسمي لفيلم فارس

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «فارس» طرحت البرومو الدعائي الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطر الغموض والتشويق على المشاهد المختلفة من البرومو، إذ ظهر أحمد زاهرخلال أحداثه وهو يتعرض لهجوم كبير ومطاردات.

أغنية اتنسيت تتخطى الـ 240 مليون مشاهدة

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مسلم في أعمال سينمائية بصوته، إذ قدم أغنية «اتنسيت» وهي الأغنية الدعائية لفيلم «عروستي» للفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها كما أنها كسرت حاجز الـ 240 مليون مشاهدة خلال أشهر قليلة، كما قدم أغنية «مابهربش» وهي الأغنية الدعائية لفيلم «شمس» وهي من كلمات وألحان وغناء مسلم؛ ومن توزيع بيتر سمير، وحصدت الأغنية 10 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها.