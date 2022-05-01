مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022.. مكيفة وتهوية ديناميكية

حددت الهيئة القومية للسكة الحديد، في بيان سابق لها، مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022، بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك واستعداداتها لاستقبال العيد، خاصة بعد منح مجلس الوزراء القطاع الحكومي إجازة 6 أيام، ما يمنح المواطنين فرصة لقضاء فترة الإجازة في محافظاتهم، وهو ما يتطلب استقلال القطارات، وهو ما وضعته في الاعتبار وزارة النقل والهيئة القومية للسكة الحديد على وجه التحديد.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022

قطارات ذات تهوية ديناميكية:

• تشمل مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر، قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يومياً.

• قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يومياً.

• قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يومياً.

• قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 10:00، ويعمل يومياً.

القطارات الثالثة المكيفة:

• وتشمل مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022 موعد قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة/ أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40، ويعمل يومياً.

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان/ القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يومياً.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة/ أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55، ويعمل يومياً.

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان/ القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 00:20، يعمل يومياً.

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية/ أسوان، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:2، ويعمل يومى 28 و30/4/2022 فقط، على أن يقوم من القاهرة يوم 30/4/2022.

• قطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ الإسكندرية، ويقوم من محطة أسوان الساعة 23:55، ويعمل يومي 29/4/2022 و5/5/2022 فقط، وتم انتهاء العمل به يوم 29/4 بمحطة القاهرة.