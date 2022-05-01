حب وتخرج في مسلسل دايما عامر الحلقة 30 والأخيرة

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 30 والأخيرة، ارتباط مصطفى شعبان، والذي يجسد شخصية مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي في مدرسة رؤية الخاصة، و«ميس فدوى»، وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، وذلك خلال حفل تخرج طلاب المدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 30

في مسلسل دايما عامر الحلقة 30، ارتدت ميس فدوى، فستانًا أبيض اللون، وارتدى عامر عبدالرازق، «بدلة» رمادية اللون، وسط عائلتيهما وأسرة المدرسة، احتفالًا بتخرج الطلاب.

إيقاف عامر وميس زهرة عن العمل والطلاب يتدخلون

وشهدت الحلقة إيقاف عامر عبدالرازق، وميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، عن العمل، بعد البلاغات التي قدمها مستر لطفي وكيل المدرسة ضدهما، ويقوم بدوره صلاح عبدالله.

وجمع الطلاب توقيعات للمطالبة بعودة عامر وميس زهرة للعمل، وكتابة المواقف التي جمعتهم معهما، وكيف تغيرت حياتهم للأفضل بسببهما.

وانتهى المسلسل بعودة الأمور لنصابها، وعودة عامر وزهرة لإدارة المدرسة، والتصالح مع مستر لطفي، وإقامة حفل لتخرج الطلاب بعد صلاح أحوالهم، وفي الوقت نفسه الاحتفال بارتباط عامر وفدوى.