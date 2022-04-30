عامر عبدالرازق يتورط في قضية أخلاقية في مسلسل دايما عامر الحلقة 28

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 28، تقديم عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، استقالته بناء على طلب ميس زهرة، مديرة المدرسة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، بسبب زيادة حدة المشاكل بين طلاب المدرسة ناشونال وإنترناشونال.

مسلسل دايما عامر الحلقة 28

وفي أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 28، اعترف عامر عبدالرازق، مع استقالته المكتوبة بأنه ليس حاصلًا على الدكتوراه وتعيينه في المدرسة جاء نتيجة تشابه الأسماء مع شخص آخر، الأمر الذي أغضب ميرنا نور الدين، التي تجسّد شخصية فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية.

عامر عبد الرازق يطلب يد فدوى

وخلال الأحداث، ذهب عامر عبدالرازق، إلى والد فدوى، واعترف له بحبه لها وطلب يده منها، وتفاجئت ميس فدوى بهذا الطلب، وحاول والدها إقناعها وموافقتها على عامر لأنّها تحبه رغم ما حدث.

وحاول عامر عبدالرازق، إنقاذ إحدى طالبات المدرسة من يد الطالب طارق الذي جعلها تشرب كحوليات في إحدى حفلاته، واستطاع طارق التقاط فيديو للفتاة وهي غائبة عن الوعي مع عامر، لتهديده بها ونشره على جروب المدرسة.