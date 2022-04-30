مصطفى شعبان ينقذ فتاة تعرضت للابتزاز في مسلسل دايما عامر الحلقة 29

نشر طارق الطالب بمدرسة رؤية الخاصة إنترناشونال، مقطع فيديو للمشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، وهو يحتضن إحدى الطالبات وهي غائبة عن الوعي، على جروب خاص بالمدرسة، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 29.

مسلسل دايما عامر الحلقة 29

في مسلسل دايما عامر الحلقة 29، طلبت ميس فدوى، وتجسد دورها ميرنا نور الدين، من عامر عبدالرازق، العودة للمدرسة والتراجع عن استقالته، وعندما ذهب إليها وجد الطلاب يتداولون مقطع الفيديو فيما بينهم، بالتزامن مع وصول والد الفتاة الذي هدد بمعاقبته.

طارق يتعاون مع عامر عبدالرازق لإنقاذ دينا

وبدورها طمأنت ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، والد الفتاة بتأكيدها له أنها كانت معها في منزلها، وطلب عامر عبد الرازق من والد الفتاة، التعامل مع ابنته باللين بعيدًا عن القسوة، حتى لا تضيع منه للأبد.

وفي الوقت نفسه وجد عامر عبدالرازق، نفسه أمام مشكلة أخرى تتعلق بالطالبة دينا، التي كشفت له عن ابتزاز شخص لها قام باختراق هاتفها المحمول والحصول على صور شديدة الخصوصية لها، مهددًا إياها بالحصول على مبلغ مالي، وإلا سيقوم بنشر الصور على السوشيال ميديا.

ذهب عامر عبدالرازق، إلى الطالب طارق، وقام بضربه متهمًا إياه بابتزاز دينا، إلا أنه نفى علمه بذلك، بل اقترح عليه مساعدته في الوصول لهذا الشاب، وبالفعل نجحا في الإيقاع به.