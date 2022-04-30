يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 29 والقنوات الناقلة، لمعرفة مصير عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، بعد قيام الطالب طارق بتصوير مقطع فيديو وهو بصحبة طالبة غائبة عن الوعي.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 29 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 29 والقنوات الناقلة، شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 29 والقنوات الناقلة، منصة watch it الإلكترونية، شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:55 صباحًا.

عامر عبد الرازق يعترف بحقيقته لزملاءه

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 28، تقدم عامر عبد الرازق ويقوم بدوره مصطفى شعبان، باستقالته من المدرسة، والاعتراف لزملاءه بأنه ليس أستاذًا جامعيًا، وتعيينه مشرف اجتماعي بالمدرسة بشكل خاطئ نتيجة تشابه الأسماء.