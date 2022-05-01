60 مليار دولار فاتورة الاستيراد في كوريا الجنوبية.. فكم قيمة الصادرات؟

نمت الواردات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 18.6% على أساس سنوي لتصل إلى 60.35 مليار دولار أمريكي في أبريل 2022، مقارنة بتوقعات السوق عند 22.3% بعد نمو بنسبة 27.9% في الشهر السابق، مع ما قيمته 14.81 مليار دولار أمريكي من واردات النفط الخام والغاز والفحم، بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة12.6%

وارتفعت الصادرات من كوريا الجنوبية بنسبة 12.6% على أساس سنوي لتصل إلى 57.69 مليار دولار أمريكي في أبريل 2022، بعد ارتفاع بنسبة 18.2% في الشهر السابق، وهذا أقل من توقعات السوق البالغة 14.5%، ويمثل هذا أضعف نمو في الصادرات منذ فبراير 2021، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واختناقات العرض.

ونمت مبيعات أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 15.8% و6.8% على التوالي، وفي الوقت نفسه، قفزت مبيعات منتجات النفط والصلب بنسبة 68.8% و 21.1% لكل منهما.

تأثير إغلاق الصين على الاقتصاد الكوري الجنوبي

كما ارتفعت الشحنات المصدرة لكل من أجهزة الكمبيوتر إلى 56.4%، والقطاعات الحيوية إلى 14.2%، و زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 26.4% و7.4% على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 3.4%، ويرجع ذلك أساسًا إلى إغلاق الصين لشنغهاي والمدن الكبرى الأخرى بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأظهرت قراءة أولية أن كوريا الجنوبية سجلت عجزًا تجاريًا قدره 2.66 مليار دولار أمريكي في أبريل 2022، إذ تحولت من فائض قدره 0.39 مليار دولار أمريكي في الشهر نفسه من العام السابق، وارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

و نمت الواردات بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 60.35 مليار دولار أمريكي بينما زادت الصادرات بنسبة أقل من 12.6 في المائة لتصل إلى 57.69 مليار دولار أمريكي.

وفي عام 2021، سجلت الدولة فائضًا تجاريًا قدره 29.49 مليار دولار أمريكي، بانخفاض حاد عن 44.76 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في مارس 2022، متسارعة من نموها بنسبة 1.6% في الشهر السابق، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في مارس بعد أن ظلت ثابتة في الشهر السابق، متأثرة بالانتشار السريع لمتحور أوميكرون.