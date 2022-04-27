المكسيك تحقق فائضا تجاريا خلال عام.. السر في الصادرات

سجلت المكسيك فائضًا تجاريًا قدره 0.20 مليار دولار أمريكي في مارس من عام 2022، حيث تحولت من عجز قدره 2.95 مليار دولار أمريكي في الشهر المقابل من عام 2021، لكنها جاءت مخالفة لتوقعات السوق بفائض قدره 0.66 مليار دولار أمريكي.

نمو صادرات المكسيك بنسبة 20.9% خلال عام

وارتفعت الصادرات بنسبة 20.9% عن العام السابق إلى 52.00 مليار دولار، منها المبيعات غير النفطية بنسبة 18.4% إلى 48.43 مليار دولار، وزادت الصادرات النفطية بنسبة 67.6% إلى 3.57 مليار دولار، بحسب تقرير مكتب الإحصاء الوطني المكسيكي.

وزادت الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، وتوسعت الصادرات إلى بقية العالم بنسبة 16.2%.

الواردات ترتفع 12.7% لتسجل 51.8 مليار دولار

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 12.7% لتصل إلى 51.80 مليار دولار أمريكي في المشتريات غير النفطية (17.1% إلى 46.13 مليار دولار أمريكي)، وانخفاض الواردات النفطية (-13.8% إلى 5.67 مليار دولار أمريكي)

وبلغ متوسط الميزان التجاري في المكسيك -249.50 مليون دولار أمريكي من عام 1980 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6256.09 مليون دولار أمريكي في أكتوبر من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ -6286.26 مليون دولار أمريكي في يناير من عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل الميزان التجاري في المكسيك إلى 199.00 مليون دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل. كما يتوقع أيضًا أن يتجه الميزان التجاري المكسيكي حول 192.00 مليون دولار أمريكي في عام 2023 و 187.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024.

وتضم صادرات المكسيك الرئيسية المنتجات المصنعة (89 في المائة من إجمالي الشحنات)، والنفط ومنتجات النفط (6 في المائة).

وتضم الواردات الرئيسية المنتجات المعدنية والآلات والمعدات (53 في المائة من إجمالي المشتريات)، والمنتجات النفطية (10 في المائة) والسلع الزراعية (3 في المائة).

وأكبر شريك تجاري للبلاد هو الولايات المتحدة (80 في المائة من إجمالي الصادرات و 46 في المائة من إجمالي الواردات)، وتشمل الدول الأخرى الصين واليابان وألمانيا.

وفي عام 2017، بلغت التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة 522 مليار دولار أمريكي، حيث سجلت المكسيك فائضًا يقارب 132 مليار دولار أمريكي، وتشمل الصادرات الرئيسية للولايات المتحدة قطع غيار واكسسوارات أخرى للمركبات (14 بالمائة من إجمالي المبيعات)، والشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة (10 في المائة)؛ وسيارات الركوب (10 في المائة)؛ وأجهزة الكمبيوتر (6 في المائة)؛ ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية (5 في المائة).

وتضم الواردات الرئيسية من الولايات المتحدة أجزاء وملحقات أخرى للمركبات (8 في المائة من إجمالي الواردات)؛ وجهاز كهربائي (7 بالمائة)؛ والمنتجات البترولية (6٪) وملحقات الكمبيوتر (6٪).