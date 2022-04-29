تفاصيل قرض الصيدلي من بنك تنمية الصادرات.. يصل لمليون جنيه

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، تفاصيل شروط القروض الشخصية للصيدلي، وهو قرض متخصص للصيادلة بدون ضامن ويصل المبلغ إلى 750 ألف جنيه.

ويأتي القرض الشخصي من ضمن مبادرة الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي المصري لتنمية المشروعات والتوسع بين العملاء بجميع فئاتهم في القطاع المصرفي، ونشر بنك تنمية الصادرات تفاصيل القرض.

أقساط شهرية لسداد القرض

وقال البنك فى بيان رسمي، إن قرض الصيدلي بدون ضمان بأقساط شهرية لتمويل الاحتياجات الشخصية، ويتم توفير مبلغ القرض بالجنيه المصري، ويتم ايداعه في حساب راغب الاقتراض بدون ضامن، بالغضافة إلى سهولة وصول العميل إلى حسابه من خلال الإنترنت البنكي.

وأكد البنك في بيانه أن مبلغ القرض يصل إلى 750 ألف جنيه مصري، بناءً على سنوات المشاركة / سنوات نشاط الأعمال، وربما يصل إلى مليون جنيه بناءً على إثبات الدخل بكشف حساب بنكي.

ويتم تحديد سعر الفائدة التنافسي على حسب قرارات البنك المركزي المصري، إذ أكد بنك تنمية الصادرات أنه من ضمن الشروط، أن يكون هناك فترة سداد مرنة لأقساط القرض من 12 شهرًا إلى 84 شهرًا، بالإضافة إلى ميزة التأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض وإمكانية تسوية الالتزامات المالية للعميل مع البنوك الأخرى، بجانب إمكانية زيادة مبلغ القرض خلال مدة السداد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض الصيدلي

أما الاوراق المطلوبة للحصول على قرض الصيدلي، فهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- بطاقة ضريبية.

- السجل التجاري للصيدلية.

- فاتورة مرافق لا يزيد تاريخها عن 3 شهور.

- كشف حساب بنكي للتحقق من الدخل، وربما يتم طلب مستندات إضافية بناءً على كل برنامج.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق مبادرة الشمول المالي في القطاع المصرفي بالإضافة إلى مبادرة التحول الرقمي التي تستهدف خفض الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز التوجه التكنولوجي.