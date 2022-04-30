تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض

عمليات بحث عديدة شهدها محرك «جوجل» لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض، حيث يهتم المواطنون من قاطني العاصمة السعودية، بالبحث بدقة عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض للحضور إلى الصلاة مبكرًا واللحاق بتكبيرات العيد والخطبة، ومن ثم المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، التي تعم المدن العربية والإسلامية، إحياءً لسنة الرسول الكريم.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض

حيث تكمن فرحة وبهجة العيد في الخروج إلى الساحات والصلاة رفقة العائلة والأصدقاء، وفي هذا الصدد تقدم الوطن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض، وذلك عقب استطلاع هلال شهر شوال من خلال البحوث الفلكية والجهات المختصة لإعلان انتهاء شهر رمضان الفضيل، ويشار إلى أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض ستكون في تمام الساعة 5:32 صباحًا.

احتفالات المملكة بعيد الفطر

وتتميز المملكة العربية السعودية باحتفالات مختلفة وعديدة خاصة في العاصمة الرياض لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والمقيمين بحلول عيد الفطر المبارك بعد إتمام صيام شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الجميع سنوات عديدة.

احتفالات الهيئة العامة للترفيه

ويذكر أنّ الهيئة العامة للترفيه ستطلق «برنامج احتفالات العيد 2022»، والذى سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر حتى السادس من شوال فى مختلف مناطق المملكة، ويحمل برنامج الهيئة العامة للترفيه اسم «أحلى عيدية»، وتشمل الاحتفالات الفعاليات الترفيهية بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التى ستغطي مناطق المملكة بشكل كامل.

وستنطلق الألعاب النارية في العاصمة الرياض خلال عيد الفطر لهذا العام من حي النهضة في السعودي ثم في مول «بوليفارد سيتي» من خلال مشاهدة الألعاب النارية تليها حديقة السد التي تكتظ بالزوار خلال المناسبات والأعياد، وذلك عند الساعة 9 مساءً لأول أيام عيد الفطر المبارك.