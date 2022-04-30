موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة بالسعودية

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم ليتحرى المسلمون حول العالم هلال شهر شوال لإعلان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، فيما يتابع المواطنون والمقيمون في السعودية موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة، لتجهيز الساحات بسجاجيد الصلاة والزينة التي ينتظرها الأطفال والتي تعد من أبرز مظاهر العيد في المملكة، وتوضح «الوطن» فيما يلي موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة

ويشار إلى أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة يختلف عن باقي مناطق المملكة نظراً لاختلاف مواعيد الأذان والإقامة لباقي الصلوات بسبب موقعها غربي المملكة العربية السعودية، حيث قد تمتد فروق التوقيت بين موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة وغيرها من المدن السعودية إلى نحو 30 دقيقة كاملة، وفيما يتعلق بموعد صلاة عيد الفطر 2022 في جدة، فإن صلاة عيد الفطر في جدة تبدأ في تمام الساعة 6:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحرص المملكة العربية السعودية على إدخال الفرحة والبهجة بالعيد إلى القلوب، حيث تأتي في مقدمة تلك الاحتفالات إطلاق الألعاب النارية في سماء مدينة جدة حيث يمكن للسكان مشاهدتها من منازلهم.

وحددت هيئة الترفيه السعودية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في أول أيام عيد الفطر المبارك لإطلاق الألعاب النارية، حيث تقوم الهيئة بإطلاق الألعاب النارية في الحدائق والمنتزهات والشوارع الكبيرة والشواطئ، ومن أشهر الأماكن التي سيتم فيها إطلاق تلك الألعاب شارع الملك عبدالعزيز وممشى البروميناد، بالإضافة إلى العروض المسرحية في أماكنها المخصصة، كما تقدم هيئة الترفيه حفلات غنائية لعدد من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي أجمع.

إجازة عيد الفطر المبارك

ويشار إلى أنّ موعد إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص والعام بجدة ستكون في نهاية يوم السبت الموافق 29 رمضان و30 أبريل، على أن تستمر إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية 4 أيام.