دول تحتفل بعيد الفطر بالتزامن مع مصر.. أضواء وحفلات وألعاب نارية

تحتفل دول عديدة حول العالم بعيد الفطر المبارك لهذا العام تزامنا مع استطلاع مصر لهلال شهر شوال، حيث أعلنت مصر أنّ اليوم الاثنين الموافق 2مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال وإتمام شهر رمضان 30 يوما.

دول حول العالم تحتفل مع مصر بعيد الفطر

ويشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين وقطر والجزائر وتونس والسودان تعد أبرز الدول العربية التي تحتفل مع مصر بحلول عيد الفطر اليوم الاثنين، كما أعلنت ماليزيا أن يوم أمس الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك شأنها في ذلك ما أعلنته مصر.

احتفالات العيد في السعودية

ويحتفل المواطنون والمقيمون في السعودية بأول أيام عيد الفطر المبارك بمظاهر وفعاليات عدّة، تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء في الليلة الأخيرة لشهر رمضان، حيث تنطلق التكبيرات من المساجد، ويبدأ الأطفال في الخروج إلى الشارع للعب سويا، وعقب أداء صلاة العيد في المساجد يخرج المواطنون إلى المنتزهات وتنطلق بعدها الألعاب النارية كأبرز مظاهر الاحتفال، وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد أطلقت برنامج للاحتفال بعيد الفطر المبارك تحت شعار «برنامج احتفالات العيد 2022»، الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

احتفالات العيد في الإمارات

وتستقبل مدينة دبي، عيد الفطر بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على حفلات فنية وموسيقية، وتتألق دبي خلال أيام العيد بديكورات مذهلة وإضاءات مميزة في مختلف أنحاء المدينة، وداخل مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية لجذب الزوار.

وكانت أفغانستان والنيجر ومالي احتفلوا يوم أمس الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك، بينما تحتفل غالبية الدول حول العالم بالعيد اليوم الاثنين.