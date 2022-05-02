ريهام الشنواني عن مشاركتها في راجعين يا هوى: محظوظة بالشغل مع خالد النبوي

أعربت الفنانة الشابة ريهام الشنواني عن سعادتها لمشاركتها في المسلسل الرمضاني راجعين يا هوى امام الفنان خالد النبوي، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث نشرت صور من كواليس المسلسل.

ريهام: شكرا عيلة راجعين يا هوى

وعلقت عليها قائلة: «مع نهاية الحلقة الأخيرة أحب أقول شكرا لعيلة مسلسل راجعين يا هوى و لكل من شارك في العمل ده سواء قدام الكاميرا أو خلف الكاميرا شكرا لأستاذ تامر مرتضى، شكرا لأستاذ مصطفي العوضي، شكرا للكاتب الأستاذ محمد سليمان وصاحب الصورة والكادرات الفنية مدير التصوير الدكتور مختار وطبعا المخرج الأستاذ الفنان محمد سلامة، شكرا لكل فريق الإخراج الأستاذة مها وراندا وياسر وإسلام وچو ونبيل ومارينا ودارين ورغدا هلال ومريم ونجومية، وشكرا لكل فريق الإنتاج والأستاذ أحمد عبدالعزيز».

حزينة لأن المسلسل خلص وعندي حنين لأسرة المسلسل

وأضافت: «أحب أشكر كل أسرتي الممثلين الأستاذ الخلوق الفنان الكبير الأستاذ خالد النبوي اللي أنا كنت محظوظة إني اشتغلت معاه، وإسلام الجدع الشاطر الطيب الموهوب اللي فعلا ساعدني إن الدور يطلع كدا، وماما يسرية العسل السكر الجدعة وأخويا بجد مش تمثيل نور وإسلام وقلبي نانسي وجالا والروح الحلوة سلمى وآية سماحة والقمر أنوشكا وشريف وأبو دم خفيف الأستاذ أحمد بدير والحلوة من جوة وبرة هنا شيحة والجميلة بزيادة نور والمجتهدة هالة سرور ومش عاوزة أنسى حد من عيلتي الجديدة، وطبعا نجمة الديكور سيرين قلبي، أنا بجد زعلانة إنه خلص وحاسة بالحنين للأسرة والدفء».