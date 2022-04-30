القبض على «أس المصائب» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي

حالة من الحيرة شهدتها عائلة أبوالهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، بعد القبض في الحلقة السابقة على عمرو ومدحت أبو الهنا، واتهامهما في العديد من الجرائم، ما دفع عمهم بليغ أبو الهنا للبحث في أوراق الشركة، عن الذي ورط أولاد أخيه في تلك القضايا، ويفاجأ بأن الشخصية الطيبة طوال المسلسل، هي أساس كل المصائب التي حلت بالعائلة.

مفاجأة في مسلسل راجعين يا هوى

وأثناء جلوس بليغ أبوالهنا مع أحد الموظفين بالشركة، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، فوجئ بطارق أبو الهنا ومعه ملف يدين الأستاذ منتصر، ويؤكد له أنه صاحب الجرائم بالاشتراك مع عبدالله مختار، والغريب أن الأستاذ منتصر كان طوال الأحداث يحاول حل كل مشاكل العائلة.

القبض على الأستاذ منتصر

وقدم بليغ أبو الهنا، في مسلسل راجعين يا هوى الملف الذي يدين الأستاذ منتصر للنيابة العامة، إلا أنه أنكر جميع التهم، رغم أن وكيل النيابة نصحه بالاعتراف.