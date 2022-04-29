خالد النبوي يثبت حقه بميراث والده في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

شهدت الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، مفاجآت عديدة، حيث قدم بليغ أبو الهنا والذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، الأوراق التي تثبت أحقيته في ميراث أبيه، وعليها توقيع شقيقيه المتوفيين، «فطين» الذي يؤدي دوره صبري فواز وأمين أبو الهنا الذي لعب دوره كمال أبورية، في اجتماع عائلي بغرفة السفر التي تفصل بين عائلتي فطين وأمين أبو الهنا.

صدمة العائلتين من مفاجأة بليغ أبو الهنا

وخلال الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، قدم بليغ أبو الهنا ورق الضد الذي يثبت حقه في الميراث، ولكن فاجأته «يسرية» وفاء عامر، برفضها التفاهم في أمر الميراث، ودافع طارق أبو النجا، نور النبوي عن عمه، واستكمل النقاش معه، والذي انتهى بمفاجآة أخرى.

صدمة وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى

وقال بليغ أبو الهنا في الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، خبر صدم «يسرية»، وهو أن زوجها الراحل متزوج من إمرأة ثانية، بعد أن سألته عن مصدر الورق الذي يثبت حقه في الميراث، لتدخل في حالة من الصدمة.