بليغ يقرر السفر في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، العديد من المفاجآت التي غيرت مجرى الأحداث تمامًا، حيث كشفت عن أصحاب المشاكل، الذين ورطوا عائلة أبو الهنا في القضايا، ولكن نجح الابن طارق أبو الهنا في العثور على الملف الذي ورط المتهم الحقيقي، وهو الأستاذ منتصر.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29

انتهت الحلقة السابقة بالقبض على عمرو ومدحت أبو الهنا، وشهدت دخولهما الحبس في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، وفور جلوسهما فوجئا بـ«رؤوف»، يجلس أمامهما ويحاول التحدث معهما لإقناعهما بنسيان كل شئ، وأنه نادم على ما فعله، ولكنهما انهالا عليه بالضرب.

وفي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، جلس بليغ أبو الهنا مع أحد الموظفين بالشركة، ليفاجأ بابن أخيه «طارق» يدخل عليهما حاملاً ملف يدين أحد الأشخاص، وبعد قراءته عرف خالد النبوي أن صاحب المشاكل هو الأستاذ منتصر، المعروف طوال الحلقات بحسن الخلق، ولكن أصبح رأس الأفعى في الأمر كله.

وواجه بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، الأستاذ منتصر بالملف الذي عثر عليه، ليرد الأول أنه أرسل نسخة من الملفات للنيابة العامة، التي واجهته بالتهم، ورفض الاعتراف بها تمامًا، ولكن وكيل النيابة أكد أن التهم كلها مثبتة عليه، والاعتراف سيخفف عنه مدة العقوبة.

بليغ أبو الهنا يقرر السفر مرة أخرى في مسلسل راجعين يا هوى

كما شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، قيام بليغ أبو الهنا بالاجتماع مع أولاد أخويه أمين وفطين، وطلب منهم دمج الشركتين، وقرر بعدها السفر إلى الخارج مرة أخرى، كما قرر مدحت أبو الهنا، أن يطلق زوجته الثانية «منى» وأن يركز مع الأولى نهال منتصر وابنها.