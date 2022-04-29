خالد النبوي يفضح إسلام إبراهيم في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28 بطولة خالد النبوي، العديد من الأحداث الشيقة والمهمة، حيث أن علاقة بليغ أبو الهنا «خالد النبوي»، تحسنت مع عائلته، بالإضافة إلى أنه تم كشف حقيقة بعض الخائنين، مثل «رؤوف»، «إسلام إبراهيم»، وعبدالله مختار صديق «بليغ».

مفاجاة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

وفي مشهد بالحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، شهد وجود «رؤوف» جالسًا بين عائلة «أبو الهنا»، وذراعيه مربوطين بالحبل، ليعترف بدوره في وفاة «فطين» ويلعب دوره صبري فواز وأمين أبو الهنا ويجسد دوره كمال أبو رية، كما أنه اعترف بأخده أموالًا كثيرة من العائلة، بعد أن أخذ توقيعًا من «يسرية» التي تجسد دروها وفاء عامر دون معرفتها، حيث أنها لا تقدر على القراءة والكتابة.

بليغ أبو الهنا يكشف الحقيقة في مسلسل راجعين يا هوى

حالة من الصدمة عاشتها يسرية «وفاء عامر»، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28 بطولة خالد النبوي، أثناء اعتراف «رؤوف» زوج ابنتها، بالنصب عليها، كما أن بليغ أبو الهنا قد عاتبه، خاصة بعد أن حاول الإيقاع بين العائلتين.