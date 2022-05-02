سلمى أبوضيف تشكر صنّاع «راجعين يا هوى»: أكتر مشروع لمس قلبي

وجّهت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، الشكر لصناع مسلسل راجعين يا هوى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة إنّه العمل الأقرب إلى قلبها خلال مشوارها الفني، والذي شاركت فيه خلال السباق الرمضاني.

وأضافت سلمى: «مشاعر وأحاسيس كتير حساها بعد انتهاء راجعين يا هوى، حقيقي ده أكتر مشروع لمس قلبي، عائلة أبوالهنا أخدت مكان كبير في قلبي، هتوحشوني بشكل مش هقدر أوصفه، بيبو هيوحشني أوي، شريفة ويسرية وعمرو ومدحت وطارق وجدو جابر وداليا وعزة وفريدة وماجي ورؤوف ويا سمين، وناس كتير أوي مش عايزة أنساها».

وأضافت سلمي قائلة: «كل فريق العمل اللي ساهم في العمل ده من وراء الكاميرات، انتوا أبطال راجعين يا هوي، وأخيرا الأستاذ محمد سلامة، اللي اداني فرصة أكون جزء من العيلة دي، شكرا على إبداعك أستاذ محمد سلامة، ممتنة ليك جدا، وللاستاذ العظيم خالد النبوي، شكرا لإيمانكم بيا ودعمكم الكبير، بحبكوا من قلبي، وشكرا للأستاذ محمد سلمان عبدالملك للكتابة الجميلة، والدكتور ميخا في لوحاتك وكادراتك الفنية، وشكرا شركة أروما، هتوحشوني أوي أوي أوي، عائلة أبو الهنا».

مسلسل راجعين يا هوي

وضم مسلسل راجعين يا هوى عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم الفنان خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال، وشريف حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما.