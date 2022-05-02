شهيد شهامة في العيد.. مقتل شاب دفاعا عن جارته بـ«أولاد موسى» في الشرقية

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، بعدما تدخل للدفاع عن جارته وابنتها في قرية «أولاد موسى» التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة شاب دافع عن جارته

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي باستقبال «خالد . ص . ا»، 30 عاما، نقاش مقيم بقرية «أولاد موسى» التابعة لدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية. على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى «م. . ج . ع» مقيم بأبو كبير حيث أصاب المجني عليه بطلق ناري بعدما تدخل الأخير للدفاع عن جارته وابنتها أثناء مشاجرة المتهم معهما.

القبض على المتهم

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم كان تقدم لخطبة الفتاة وانفصلا منذ فترة وحاول مجددا إعادة الخطبة إلا أن اسرتها رفضت فتوجه إلى منزلهم بقرية أولاد موسى أمس وهددهم بسلاح ناري «خرطوش»، وتطور الأمر لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من السلاح ما أسفر عن إصابة الأم فيما تدخل الشاب المجني عليه لمحاولة الدفاع عن «السيدة وابنتها»، جيرانه إلا أن المتهم أصابه بطلق ناري ما أدى لوفاته. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حزن بين أهالي أولاد موسى وإلغاء مظاهر الاحتفال بالعيد

وفي السياق نفسه، تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية أولاد موسى بأبو كبير خاصة بعد مقتل الشاب في أول أيام عيد الفطر ويستعد الأهالي لتشييع جثمانه.

وأعلن أهالي القرية عبر صفحة «شباب أولاد موسى ضد الفساد» بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك عن عدم ارتداء ملابس العيد وإلغاء مظاهر الاحتفالات حدادا على روح ابن قريتهم الذي وصفوه بـ «شهيد الشهامة».