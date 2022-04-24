ضربها بعصاية.. حبس المتهم بقتل طفلة في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية حبس المتهم بقتل طفلة بعدما تعدى عليها بالضرب مستخدما أداة خشبية «عصا» لاكتشافها وجود علاقة غير شرعية بينه وبين والدتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة طفلة إثر الاعتداء عليها بالضرب

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة «م.أ.أ»، 6 سنوات، إثر إصابتها بكسر في الجمجة وسحجات وكدمات بالجسم.

انتقال فريق من ضباط مباحث المركز

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطفلة تقيم في منزل مع والدتها وأن والدها محبوسا على ذمة إحدى القضايا الجنائية.

اكتشاف الطفلة علاقة غير شرعية

وتوصلت التحريات لوجود علاقة غير شرعية بين والدة الطفلة وأحد الأشخاص وتردده على المنزل، وتبين أن الأخير هو مرتكب الواقعة حيث تعدى على الطفلة بالضرب بطريقة وحشية مستخدما أداة خشبية «عصا»، ما أدى لإصابتها بكسر في الجمجة وكدمات وسحجات وذلك بهدف تهديدها بعدما اكتشتفت وجود العلاقة غير الشرغية بين المتهم ووالدتها وإخبار الجيران.

القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.