حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات في الشرقية

أمرت نيابة ثان الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب محافظة الشرقية حبس متهمين اثنين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يتلقى إخطارا بشأن التوصل لتشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بقيام شخصين لهما معاومات جنائية، مقيمان بالشرقية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح ناري

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية يشتمل فريق أمني لاستهداف المتهمين وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزة أحدهما فرد محلي وطلقة لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافا بارتكابهما عدد 7 وقائع أخرى بدوائر قسمي شرطة أول وثان الزقازيق، مركزي منيا القمح وأبو كبير.

احد المتهمين يرشد عن المسروقات

كما أضاف أحدهما بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وأرشدا عن الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميلهما «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.