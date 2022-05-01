حبس متهمين بتهمة تزوير أوراق رسمية في الشرقية

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية حبس متهمين بتزوير أوراق ومستندات منسوبة لجهات حكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية.

ضبط المتهم

تبين قيام المتهم بترويج المحررات الرسمية على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه في مشتول السوق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط 6 بيانات ضريبية، 7 شهادات تنازل، 5 شهادات بيانات وقياس مستوى، تقرير طبي، 3 استعلامات، جميعها مزورة ومنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول.

ضبط المتهم الثاني وبحوزته تقارير طبية مزورة

وبمواجهة المتهم الثاني بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي، وأضاف أن القائم على اصطناع وتقليد تلك المستندات، صاحب محل ألعاب إلكترونية، مقيم بذات الدائرة.

وباستهداف منزله تم ضبط 3 تقارير طبية، شهادة تنازل، 10 خطابات خالية البيانات، جميعها مزورة ومنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الاستخدامات، و2 هارد ديسك، وهاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، بحسب البيان الأمني.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضاف أحدهما بتزوير المحررات الرسمية المذكورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وقيام أحدهما بترويجها بالاتفاق فيما بينهما نظير حصولهما على مقابل مادى يقوما باقتسامه فيما بينهما.