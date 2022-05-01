إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 5 منشآت غذائية مخالفة في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعلىم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعلىمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام طن أغذية وغلق 5 منشآت غذائية مخالفة

أسفرت جهود هذه الحملات مساء أمس السبت عن إعدام طن، 30 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 5 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم تحرير عدد 43 محضر شرطة، وسحب 41 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على 34 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

وأكد مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة، يومياً لضبط سوق الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.