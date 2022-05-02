نجوم دراما رمضان 2022 يهنئون جمهورهم بالعيد.. الكبير وبليغ ودكتور ربيع

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين شاركوا في دراما رمضان 2022، على تهنئة جمهورهم بحلول عيد الفطر المبارك، بشخصياتهم التي جسدوها خلال شهر رمضان.

مسلسل راجعين يا هوى

وحرص الفنان خالد النبوي على تهنئة جمهوره، حيث نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، من أحداث مسلسل راجعين ياهوي، الذي جسد خلاله شخصية «بليغ»، وعلق على الصورة قائلا: «إلا أنا البليغ، يجعل أيامكم كلها هنا، تحية كبيرة من بليغ أبو الهنا».

وهنأت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت صورة من كواليس مسلسل راجعين يا هوى، وعلقت قائلة: «عيد سعيد من عائلة أبو الهنا، كل الشكر لكل العاملين في راجعين يا هوى».

مسلسل الكبير أوي 6

اما الفنان أحمد مكي، فهنأ جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، ونشر صورة من مسلسل الكبير أوي، وعلق عليها قائلا: «كل سنة وانتوا طيبين وبخير، ويا رب تكونوا بأحسن حال دايما، عيد سعيد عليكم».

وبطريقة كوميدية أيضا، هنأ الفنان بيومي فؤاد جمهوره، بنشر صورة له عبر إنستجرام لشخصية «الدكتور ربيع»، التي جسدها في مسلسل الكبير أوي، وعلق عليها قائلا: «الدكتور ربيع مخرج مهرجان المزاريطة السينمائي، كل سنة وانتوا طيبين».

مسلسل مكتوب عليا

اما الفنان محمد طعيمة، فنشر هو الآخر صورة له عبر موقع إنستجرام من مسلسل مكتوب عليا، أثناء تجسيده لشخصية «ارتقاء»، وعلق عليها قائلا: «عيد سعيد وميبقاش حد وحيد، هاشتاج ارتقاء».