مشاري بن راشد: مصر بلد عظيم وله فضل عليّ شخصيا وعلى الدنيا كلها

قال الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، في ختام مشاركته في حفل عيد الفطر المباركن بحضور أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «هذا البلد العظيم له فضل عليّ شخصيا وعلى الدنيا كلها، وأحب أختم بهذا الدعاء، يا مصر كرمك الله».

مشاري راشد في احتفالية عيد الفطر

وكان المنشد الديني الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، شارك في احتفال عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من أبناء شهداء الجيش والشرطة والقطاع الطبي والأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أغنية مصر يا

وبدأ الشيخ مشارى بن راشد العفاسي بغناء أغنية جديدة لمصر بعنوان «مصر يا»، وقال: «شكرا يا مصر وشكرا يا فخامة الرئيس على الدعوة اللي خلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، بعتبر نفسي واحد منكم وفيكم، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي والأطفال من ذوي الهمم والأيتام.