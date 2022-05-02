السيسي لأبطال الاختيار 3: اللي عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس هو الحقيقة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال ملحمة الاختيار 3 وملحمة العائدون، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أبناء شهداء الجيش والشرطة والمصابين وشهداء القطاع الطبي والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور الفنانين ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هيدي كرم، صبري فواز، محمود البزاوي، أمير كرارة، وهاني رمزي.

تحيا مصر

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لهم قائلًا: «مش هتمشوا، وفرصة إن أنا في يوم العيد، أولا نقولكم كل سنة وانتوا طيبين، ونشكركم، وأنا عايز أقولكم على حاجة، اللي انتوا عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش».

الاختيار 3 وثق تاريخ 30 يونيو

وأضاف الرئيس السيسي: «عايز أقولكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني، إحنا قولنا إن التاريخ منسيبهوش لحد، والله والله والله إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة».