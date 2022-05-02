محافظ البحيرة يؤدي صلاة العيد في مسجد التوبة.. ثاني أقدم مسجد بإفريقيا

أدى اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بدمنهور، الذي يعد ثاني أقدم مسجد في قارة إفريقيا، وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والمواطنين.

وعقب إنتهاء الصلاة قام فضيلة الدكتور محمد أبو حطب كيل وزارة الأوقاف في البحيرة بإلقاء خطبة العيد والتى جاءت بعنوان يوم الجائزة الكبرى، وتناولت فضل الثواب العظيم لشهر رمضان المعظم، ليشرق علينا عيد الفطر المبارك ينشر على الدنيا البهجة وفيه يفرح الصائمون بصيامهم وقيامهم وعباداتهم، وإنفاقهم في وجوه الخير.

تهنئة المصلين

وصافح محافظ البحيرة المصلين وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم المحافظ بخالص التهاني القلبية لشعب محافظة البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة.

وعاهد آمنة شعب البحيرة في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، وأضاف «الخير في الأيام المقبلة لمصر كلها بتكاتف الجميع ووقوف الشعب العظيم خلف قيادته الحكيمة والتوحد صفاً واحداً لنجني معاً ثمار خطط وبرامج التنمية والإصلاح».

رفع الاستعداد والطوارئ

وشهدت البحيرة استعدادات خلال الأيام الماضية مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والطوارئ خلال أيام عيد الفطر.

كما شدد آمنه على مديرية التموين بتشديد الرقابة وشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة جودة المنتجات خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجها مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ والاستعدادات.