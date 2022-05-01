موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر.. طابا الأولى والسلوم الأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد صلاة العيد في المحافظة المقيمين فيها، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر، الموافق غدا الاثنين 2 مايو المقبل 2022، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر حسب توقيت كل مكان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الاثنين هو الأول من شهر شوال، وأن الأحد هو المتمم لشهر رمضان 2022، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك، الاثنين، وفقا للرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، ولذلك بدأ البحث عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر.

اختلاف كل مدينة عن أخرى في موعد صلاة العيد

تقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر، حسب مواقيت الصلاة التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، ويختلف مواقيت الصلاة من ‏مدينة إلى أخرى حسب موقع كل محافظة الجغرافي، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر، كالآتي:

القاهرة 5:36‏

الجيزة 5:37‏

الإسكندرية 5:40‏

بورسعيد 5:30‏

السويس 5:31‏

بنها 5:36‏

دمنهور 5:38‏

طنطا 5:36‏

المنصورة 5:34‏

الزقازيق 5:35‏

العريش 5:25‏

الطور 5:30‏

سانت كاترين 5:28‏

شرم الشيخ 5:27‏

طابا 5:23‏

شبين الكوم 5:37‏

كفر الشيخ 5:36‏

الفيوم 5:39‏

أسيوط 5:41‏

بنى سويف 5:38‏

سوهاج 5:40‏

المنيا 5:41‏

الإسماعيلية 5:31‏

قنا 5:36‏

أسوان 5:38‏

دمياط 5:32‏

مرسى مطروح 5:50‏

الغردقة 5:30‏

أبو سمبل 5:46‏

نويبع 5:24‏

الخارجة 5:47‏

السلوم 5:58‏

حلايب 5:26‏

شلاتين 5:29‏