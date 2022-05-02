المصريون يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة العيد الساعة 5:36

تستعد المساجد على مستوى الجمهورية، لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ويؤدي المسلمون صلاة العيد الساعة 5:36، وذلك وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدجولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تجهيز أكثر من 600 ساحة لـ صلاة العيد الساعة 5:36

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال في وقت سابق، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى الإعداد لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لـ صلاة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يؤدي المسلمون صلاة العيد الساعة 5:36.

وأشار جمعة، إلى إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

جمعة: من فاتته الصلاة جماعة جاز له أن يصليها منفردًا

وأكد جمعة، على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، مضيفا إنه من فاتته الصلاة جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا، في بيته، أو حقله ، أو محل عمله، مع التأكيد على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرا ولا ثوابا عن صلاتها في الخلاء،

واستشهد وزير الأوقاف، بـ الإمام الشافعي في كتابه الأم: "إن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، وتابع جمعة قائلا، إن الإمام النووي ذهب في شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع.