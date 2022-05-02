والدة «سيليا» عن مشاركتها بأغنية «صوت العيد» مع أحمد سعد: شرف كبير

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان «صوت العيد»، خلال إعلان شركة زين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بمشاركة الطفلة «سيليا»، وظهرا سويا في عدة مشاهد تمثيلية في أماكن مختلفة إذ نالت الأغنية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والدة الطفلة «سيليا» تعبر عن سعادتها بمشاركة ابنتها الغناء مع أحمد سعد

وأعربت والدة الطفلة «سيليا محمد»، في تصريح خاص لـ «الوطن» عن سعادتها البالغة لمشاركة ابنتها في أغنية «صوت العيد» مع الفنان أحمد سعد: «كانت مبسوطة جدا إنها شاركت في الغناء مع الفنان أحمد سعد وهو شخص جميل وبتحبه جدا»، لافتة إلى أنها تلك هي المرة الأولي التي تشارك ابنتها الغناء مع الفنان أحمد سعد.

كواليس العمل

وتابعت والدة الطفلة أن كواليس العمل كانت ممتعة ولذيذة والفنان أحمد سعد كان لطيف للغاية: «أحمد سعد كان جميل جدا في تعاملاته وكان دايما بيقعد يهزر معاها ويلعب معاها»، مشيرة إلى أن الكواليس استغرقت 3 ايام على التوالي.

وأشارت إلى أن ابنتها تم ترشيحها من قبل الملحن إيهاب عبد الواحد، مضيفة أنها تشعر بالسعادة والفخر بسبب ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الأغنية، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي صعوبات سوي نطق الكلمات باللغة العربية الفصحى في البداية ولكنها استطاعت تخطي هذه الصعوبة.

فنانون كثيرون ترغب الطفلة المشاركة معهم في التمثيل وخاصة النجمة دنيا سمير غانم والفنان أحمد حلمي وكذلك الفنان تامر حسني، بحسب ما روته والده الطفلة، لافتة إلى أن طفلتها امتلكت موهبة الغناء في عمر 3 سنوات: «سيليا من هي وعندها 3 سنين كانت بتغني في الأوبرا وكمان عندها موهبة الحفظ بسرعة».

يذكر أن الفنان أحمد سعد قدم خلال الشهر الكريم إعلان خيري لصالح مستشفى السرطان 57357 بعنوان صاحبي الجدع والأغنية من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.