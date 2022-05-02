وسط أجواء احتفالية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بمساجد الوادي الجديد

أدى الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، في ساحات الصلاة التي خصصتها الأوقاف بأنحاء الوادي الجديد، وعددها 366 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأعلن، وكيل مديرية اوقاف الوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، أن خطبة صلاة عيد الفطر جاءت بعنوان «يوم الجائزة الكبرى»، مؤكدًا أن المسلمون يفرحون بصيامهم وقيامهم واجتهادهم وإنفاقهم في أوجه الخير طوال أيام الشهر الكريم، حيث يستحب الحرص في عيد الفطر المبارك على صلة الأرحام وزيارة الأقارب، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعملِ على إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وذلك لبناء الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضغائن والتحاسد.

أجواء احتفالية في الوادي الجديد في عيد الفطر

وعقب انتهاء الخطبة قام المصلون الذين توافدوا على ساحات المساجد بإلتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية بين الأهالي المتواجدين.

توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال في عيد الفطر

حرص أهالي الوادي الجديد على اصطحاب أطفالهم وشراء الهدايا من البائعين المتواجدين بالساحات المخصصة للصلاة، ووزعت مساجد الحلوى والهدايا للأطفال احتفالا بالعيد.

كانت مديرية أوقاف الوادي الجديد، انتهت أمس من تجهيز 366 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء المحافظة، وسط إجراءات احترازية.

قال وكيل مديرية الأوقاف في الوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، إنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة ولا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد.

وأضاف وكيل مديرية الاوقاف بالمحافظة، أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك والتأكيد على تطبيق معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاة والخطبة.