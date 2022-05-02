مساجد العالم تمتلئ بـ المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك (صور)

أدى المسلمون حول العالم، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط توافد المصلين إلى المساجد لأداء الصلاة في عدد من الدول، التي أعلنت في وقت سابق بداية شهر شوال اليوم الإثنين، وبينها مصر والسعودية والإمارات وفلسطين والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وسوريا وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وإندونيسيا وأستراليا.

دول تحتفل بعيد الفطر المبارك غدا

وذكرت «شبكة سكاي نيوز» الإخبارية، أنّ دولا أخرى بينها الهند وباكستان وبنجلاديش وإيران، تحتفل غدا الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صور وفيديوهات آلاف المصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد المبارك وفي ساحاته، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ أكثر من 200 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وفي خطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام قال إمام وخطيب المسجد، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إنّ الله رفع الغُمّة «فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» وأسعد بفضله الأمة، وأضاف الجهني: «لا تتألموا من رحيل شهر رمضان فسوف يعود، واعلموا أنّه ما زال في العمر بقية لركعة وفرصة لدمعة»

وفي «المسجد النبوي»، أدى أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة، سعود بن خالد الفيصل، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد رسول الله، فيما أمّ الصلاة، إمام وخطيب «المسجد النبوي»، الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي البحرين، أدى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد «قصر الصخير»، ووولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، فيما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد على بوجندل في خطبة العيد عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وفي الكويت، امتلأت المساجد والساحات المفتوحة بالمصلين، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتعالت تكبيرات صلاة العيد في كافة أرجاء البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

خطيب العيد بـ الشارقة يدعو إلى صلة الأرحام وبر الوالدين

وفي الإمارات، أدى حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى البديع، كما أدى الصلاة، ولي عهد، نائب حاكم الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،، فيما دعا الخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبدالله الحمادي في خطبة العيد، إلى صلة الأرحام وبر الوالدين ومواصلة الأهل في كل الأوقات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وفي سوريا، أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صلاة عيد الفطر المبارك في في جامع الحسن بحي الميدان بالعاصمة «دمشق»،

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لـ الأسد أثناء تادية صلاة العيد.